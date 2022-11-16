16 Kasım 2022, Çarşamba
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Türkiye’de "Yasak"lı yıllar | ARŞİVDEN ÇIKAN GERÇEK
Kamuda başörtüsü yasağı Türkiye’nin onlarca yıl tartıştığı bir sorundu. Bu yasakla kaç genç kızın eğitim hakkı elinden alındı. İmam-Hatip ve Meslek Liselerine uygulanan katsayı ile binlerce insanın hayalleri çalındı. Hatta kantarın topuzu öylesine kaçmıştı ki sakallı öğrenciler bile üniversitelere alınmamıştı…