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Türkiye’de "Yasak"lı yıllar | ARŞİVDEN ÇIKAN GERÇEK

A Haber
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Giriş: 16.11.2022 14:00
Kamuda başörtüsü yasağı Türkiye’nin onlarca yıl tartıştığı bir sorundu. Bu yasakla kaç genç kızın eğitim hakkı elinden alındı. İmam-Hatip ve Meslek Liselerine uygulanan katsayı ile binlerce insanın hayalleri çalındı. Hatta kantarın topuzu öylesine kaçmıştı ki sakallı öğrenciler bile üniversitelere alınmamıştı…
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