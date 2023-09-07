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Türkiye’de kuraklık alarmı! 63 yılda 70’ten fazla göl kurudu

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Giriş: 07.09.2023 11:24
Türkiye'de son 63 yılda 3 Van gölü büyüklüğünde 70'den fazla göl kurudu. Göller Yöresi'ndeki 6 gölün alanı, son 37 yılda toplamda yüzde 51 azaldı. Kuraklığın ürkütücü boyutu uydu görüntülerinden elde edildi.
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