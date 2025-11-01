Türkiye’de Deli Dana vakası! Deli Dana insanlara nasıl bulaşıyor?

En son 90'lı yıllarda görülmüş hatta bir krize dönüşmüştü Deli Dana hastalığı. Son olarak Ankara ve Bolu'da ortaya çıkan vakalar oldu. İddia o ki; iki kişinin testi pozitif çıktı. Peki nasıl oldu da, bu kadar yıl aradan sonra o ölümcül hastalık yani Deli Dana kabusu geri döndü? Nedenini uzmanlar açıkladı.