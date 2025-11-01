01 Kasım 2025, Cumartesi
Türkiye'de Deli Dana vakası! Deli Dana insanlara nasıl bulaşıyor?
En son 90'lı yıllarda görülmüş hatta bir krize dönüşmüştü Deli Dana hastalığı. Son olarak Ankara ve Bolu'da ortaya çıkan vakalar oldu. İddia o ki; iki kişinin testi pozitif çıktı. Peki nasıl oldu da, bu kadar yıl aradan sonra o ölümcül hastalık yani Deli Dana kabusu geri döndü? Nedenini uzmanlar açıkladı.