Türkiye'de Deli Dana vakası! Deli Dana insanlara nasıl bulaşıyor?
Giriş: 01.11.2025 16:44
En son 90'lı yıllarda görülmüş hatta bir krize dönüşmüştü Deli Dana hastalığı. Son olarak Ankara ve Bolu'da ortaya çıkan vakalar oldu. İddia o ki; iki kişinin testi pozitif çıktı. Peki nasıl oldu da, bu kadar yıl aradan sonra o ölümcül hastalık yani Deli Dana kabusu geri döndü? Nedenini uzmanlar açıkladı.
