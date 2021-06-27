27 Haziran 2021, Pazar
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Türkiye normalleşiyor! 1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak?
Türkiye artan aşılamalar ve düşen vaka oranları nedeniyle 1 Temmuz itibarıyla normalleşiyor. Yarın sabah saat 5'te son pazar kısıtlamasının da biteceği ülkemizde hangi yasaklar son bulacak? İşte detaylar...
- SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARININ TÜMÜ
Türkiye artan aşılamalar ve düşen vaka oranları nedeniyle 1 Temmuz itibarıyla normalleşiyor. Yarın sabah saat 5'te son pazar kısıtlamasının da biteceği ülkemizde hangi yasaklar son bulacak? İşte detaylar...
1 TEMMUZ'DAN SONRA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?
- SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARININ TÜMÜ
- TOPLU TAŞIMALARDA YAŞ SINIRI
- ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE TOPLU ULAŞIMI KAPSAYAN KISITLAMALAR KALKACAK
- KAMUDA NORMAL MESAİ DÜZENİNE GEÇİLECEK
- HES KODU UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAK
- MÜZİK KISITLAMASI 24.00'E ÇEKİLECEK