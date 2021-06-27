Türkiye normalleşiyor! 1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak?

Türkiye artan aşılamalar ve düşen vaka oranları nedeniyle 1 Temmuz itibarıyla normalleşiyor. Yarın sabah saat 5'te son pazar kısıtlamasının da biteceği ülkemizde hangi yasaklar son bulacak? İşte detaylar...

Türkiye artan aşılamalar ve düşen vaka oranları nedeniyle 1 Temmuz itibarıyla normalleşiyor. Yarın sabah saat 5'te son pazar kısıtlamasının da biteceği ülkemizde hangi yasaklar son bulacak? İşte detaylar...

1 TEMMUZ'DAN SONRA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

- SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARININ TÜMÜ

- TOPLU TAŞIMALARDA YAŞ SINIRI

- ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE TOPLU ULAŞIMI KAPSAYAN KISITLAMALAR KALKACAK

- KAMUDA NORMAL MESAİ DÜZENİNE GEÇİLECEK

- HES KODU UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAK

- MÜZİK KISITLAMASI 24.00'E ÇEKİLECEK