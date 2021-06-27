27 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Türkiye normalleşiyor! 1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak?

Türkiye normalleşiyor! 1 Temmuz'dan sonra hangi yasaklar kalkacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2021 11:26
Güncelleme:27.06.2021 11:26
Türkiye artan aşılamalar ve düşen vaka oranları nedeniyle 1 Temmuz itibarıyla normalleşiyor. Yarın sabah saat 5'te son pazar kısıtlamasının da biteceği ülkemizde hangi yasaklar son bulacak? İşte detaylar...

Türkiye artan aşılamalar ve düşen vaka oranları nedeniyle 1 Temmuz itibarıyla normalleşiyor. Yarın sabah saat 5'te son pazar kısıtlamasının da biteceği ülkemizde hangi yasaklar son bulacak? İşte detaylar...

1 TEMMUZ'DAN SONRA HANGİ YASAKLAR KALKACAK?

- SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARININ TÜMÜ
- TOPLU TAŞIMALARDA YAŞ SINIRI
- ŞEHİRLER ARASI SEYAHATTE TOPLU ULAŞIMI KAPSAYAN KISITLAMALAR KALKACAK
- KAMUDA NORMAL MESAİ DÜZENİNE GEÇİLECEK
- HES KODU UYGULAMASI YAYGINLAŞTIRILACAK
- MÜZİK KISITLAMASI 24.00'E ÇEKİLECEK

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vatandaşlar böyle müdahale etti
Vatandaşlar böyle müdahale etti
Yerleşim yerlerini tehdit ediyor mu?
Yerleşim yerlerini tehdit ediyor mu?
İstanbul'un başarılı kadınları
İstanbul'un başarılı kadınları
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Türkiye normalleşiyor
Türkiye normalleşiyor
İnsan yüzlü örümcek şoke etti
İnsan yüzlü örümcek şoke etti
Ölümcül kapışma kamerada
Ölümcül kapışma kamerada
YKS maratonu devam ediyor!
YKS maratonu devam ediyor!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
9 katlı boş bina çöktü
9 katlı boş bina çöktü
Tatlıses’ten o iddiaya sert tepki
Tatlıses’ten o iddiaya sert tepki
Trabzon'da yürekleri ısıtan olay! Görme engelli vatandaşı YKS sınavına polis ekipleri götürdü
Trabzon'da yürekleri ısıtan olay! Görme engelli vatandaşı YKS sınavına polis ekipleri götürdü
Daha Fazla Video Göster