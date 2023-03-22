22 Mart 2023, Çarşamba
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Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Çerkezköy'deki sahte doktor skandalında yeni gelişme! Ayşe Özkiraz mahkemede konuştu
Geçtiğimiz aylarda patlak veren Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki "sahte doktor" olayında tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın yargılamasına devam edildi. Mahkemedeki ifadesinde "Dersimi aldım" diyen Özkiraz'ın tahliye talebi reddedildi.