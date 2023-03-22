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Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Çerkezköy'deki sahte doktor skandalında yeni gelişme! Ayşe Özkiraz mahkemede konuştu

İHA
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Giriş: 22.03.2023 09:42
Geçtiğimiz aylarda patlak veren Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki "sahte doktor" olayında tutuklanan Ayşe Özkiraz'ın yargılamasına devam edildi. Mahkemedeki ifadesinde "Dersimi aldım" diyen Özkiraz'ın tahliye talebi reddedildi.
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