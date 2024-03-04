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Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 11:01
Dünya Sağlık Örgütü obezite haritasını yayınladı. Haritaya göre Türkiye Avrupa'nın en obez ülkesi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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