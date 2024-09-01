01 Eylül 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Türkiye ateş çemberinin ortasında! PKK terörünün arka planı| FETÖ ihraçları PKK ile mücadeleye yansıdı
Türkiye Ortadoğu’da yaşanan kaosun tam ortasında. Yıllardır sinsi planlara geçit vermeyen Türkiye, terörü kökünden kazımak için tüm gücüyle mücadele ediyor. Batılı ülkelerin PKK’ya neden finansman sağladığı ise gün yüzüne çıktı. Işte Gece Ajansı Editörü Aykut Gül'ün kaleminden, PKK terörünün arka bahçesi...