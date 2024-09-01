Türkiye ateş çemberinin ortasında! PKK terörünün arka planı| FETÖ ihraçları PKK ile mücadeleye yansıdı

Türkiye Ortadoğu’da yaşanan kaosun tam ortasında. Yıllardır sinsi planlara geçit vermeyen Türkiye, terörü kökünden kazımak için tüm gücüyle mücadele ediyor. Batılı ülkelerin PKK’ya neden finansman sağladığı ise gün yüzüne çıktı. Işte Gece Ajansı Editörü Aykut Gül'ün kaleminden, PKK terörünün arka bahçesi...

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