Türk hacı adaylarına Mekke’de hastane hizmeti! A Haber görüntüledi

Türk hacı adaylarının Mekke'deki en büyük destekçisi Diyanet İşleri Başkanlığı. Başkanlık, hacı adayları için kurduğu Türk mutfağının yanı sıra, 20 farklı branşta da sağlık hizmet veriyor. A Haber ekibi, Mekke'deki Türk hastanesini sizin için görüntüledi.

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