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Türk düşünce hayatının bilge ismi Alev Alatlı'ya veda: Başkan Erdoğan: Ablaların ablasını uğurluyoruz

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Giriş: 03.02.2024 14:20
Türk düşünce hayatının bilge isimlerinden Alev Alatlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alatlı'nın vefatı edebiyat dünyasını yasa boğarken, ünlü yazar Eyüp Sultan Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verilecek. Başkan Erdoğan da düzenlenen cenaze törenine katılırken "Ablaların ablasını uğurluyoruz. Alatlı bizimle yol arkadaşlığı yaptı" ifadelerini kullandı.
Alev Alatlı’ya veda...
Alev Alatlı'ya veda...
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