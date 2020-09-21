Türk bayrağı 1 asır sonra döndü

Avusturalyalı bir Anzak askerinin 1. Dünya Savaşına katıldıktan sonra evine götürüp ölümüne kadar tahta bir sandıkta sakladığı 105 yıllık Türk bayrağı Türkiye’ye getirildi. Bayrak Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir müzede sergileniyor. A Haber muhabiri Gamze Elçi o müzeden detayları anlattı.

1. Dünya Savaşı'nda dünyanın birçok bölgesinde İngiliz İmparatorluğu tarafından savaşa sürülen Anzaklar, özellikle Çanakkale Savaşları'nda Türk askeriyle yaşadıkları çetin mücadelelerin yanısıra, Türk toplumuyl dünden bugüne derin bağlar geliştirdiler.

100 YIL SONRA YURDA DÖNEN BAYRAK

Savaşa katılan bir Anzak askerinin ülkesine götürüp yatağının başucundaki tahta sandıkta üniformasıyla birlikte özenle sakladığı Türk bayrağı, bir asır sonra Türkiye'ye döndü.

17 yaşındayken önce Mısır sonra Çanakkale'ye savaşmaya giden Anzak askerinin kimseye bahsetmediği Türk bayrağını, dedesinin ölümünden sonra torunu bulunca süreç başladı. Türk bayrağını yıllarca aynı özenle saklayan antikacı torun, daha sonra bayrağı 2007 yılında Melbourne kentine alışveriş için gelen fotoğraf sanatçısı Ercan Bekat'a verdi. Bekat, bayrağı önce yaşadığı İspanya'ya sonra da Türkiye'ye getirerek sergi açtığı KUAKMER'e teslim etti.

BAYRAĞIN ARKASINDAKİ İSİM BİLİNMİYOR

Bayrağın Avustralya'ya nasıl götürüldüğü ve ne amaçla saklandığını kimsenin bilmediğini belirten Özel Arabul Kültür Merkezi ve Müzesi'nde (KUAKMER) Müdürü Melek Sözer, "Torun, antikacı dükkanına gelen Ercan Bekat'ın Türk olduğunu anlayınca 'Bu bayrak artık evine dönmeli' diyerek kendisine teslim ediyor. Sonra Bekat'a dedesini anlatmaya başlıyor.

Dede, 17 yaşındayken önce Mısır'da sonra Gelibolu'da savaşmak üzere Anadolu'ya gelen Anzak Kolordusu askerlerinden biri. Yaşamı boyunca sakladığı bayraktan kimseye bahsetmiyor. Ölümünden sonra torunu tahta sandığın içinde savaşta giydiği üniforması, fotoğraflar ve birkaç kişisel eşyası ile Türk Bayrağı'nı buluyor. Bayrağın arkasında L. Y. Baring diye bir isim yazıyor. Ancak bu isim kime ait onu da bilmiyoruz" diye konuştu.