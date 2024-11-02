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Türk aile yapısı dağılıyor mu? Boşanmalara karşı tedbir alınacak

Türk aile yapısı dağılıyor mu? Boşanmalara karşı tedbir alınacak

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.11.2024 16:00
İstatistiklere göre Türk aile yapısı dağılma noktasına geldi. Son 2 yılda 350 binden fazla çift boşandı. Buna karşı hükümet ailenin güçlendirilmesi için kritik adımlar atmaya hazırlanıyor. Boşanmalara karşı ek tedbir alacak. İşte detaylar...
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Türk aile yapısı dağılıyor mu?
Türk aile yapısı dağılıyor mu?
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