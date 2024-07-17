Turistten 2 bardak nar suyuna 1200 TL alan işletmenin standı kaldırıldı ve ceza kesildi

Antalya'da bir işletmeden aldığı 2 bardak nar suyu karşılığı 1200 TL ödeyen turist , esnafı zabıtaya şikayet etti. Olay yerine gelen zabıta ekipleri, turistin parasını iade ettirip dondurma satışı yapılan stantı bulunduğu yerden kaldırdı. İşveren de, nar suyunu veren personelinin işyeriyle ilişiğini kestiğini duyurdu.

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