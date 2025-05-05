05 Mayıs 2025, Pazartesi
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Turistlerden yabancı dil öğrendiler
Kayseri ile Nevşehir arasındaki Soğanlı, Kapadokya'ya oldukça yakın turistik bir bölge. Her yıl binlerce turistin geldiği Soğanlı'daki yerel halk da, turistlerle o kadar içli-dışlı olmuşlar ki; birçok yabancı dili de konuşma başlamış. Onların turistlerle olan iletişimi, ortaya da sempatik görüntüler çıkarıyor. Arkadaşlarımız Altay Altuğ ve Mehmet Şahin de Soğanlı'ya gitti. Yabancı dil öğrenmenin sırrını araştırdı.