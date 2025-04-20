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Türbenin toprağını yiyerek dua ediyorlar!

Türbenin toprağını yiyerek dua ediyorlar!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.04.2025 00:38
Tokat il merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılöz köyünde, her yıl nisan ayının 15'i ile 18'i arasındaki Cuma günleri, vatandaşlar türbeye gelip dualar ederek şifa arıyor. Çevre köylerden gelen vatandaşlar türbenin toprağından yiyip otunu keserek niyetlerde bulunuyor. Köy halkının 'Cevher' adını verdiği türbeyi ziyaret edenler, türbe çevresindeki otları kesip toprağını alırken dileklerde bulunuyor. Toplanan otların karşılığında verilen paralar ise köy camisinin ihtiyaçları için kullanılıyor.
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Türbenin toprağını yiyerek dua ediyorlar!
Türbenin toprağını yiyerek dua ediyorlar!
Türbenin toprağını yiyerek dua ediyorlar!
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