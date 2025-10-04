"Tüpçü Muro" lakaplı cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı

Adana'da belediyeye ait resmi plakalı kamyonetin içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden temizlik işçisi Abdurrahman Algın cinayetinde "azmettirici" olarak aranan "Tüpçü Muro" lakaplı Murat K., İstanbul’da başkası adına düzenlenmiş ehliyet ile yakalandı. Yıllar önce Adana’da temizlik işçisi Algın, uyuşturucu kavgasının kurbanı olmuş, tetikçi H.K. azmettirici Murat K. tarafından yönlendirildiği tespit edilmişti.

