04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları "Tüpçü Muro" lakaplı cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı
Tüpçü Muro lakaplı cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı

"Tüpçü Muro" lakaplı cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 16:41
Adana'da belediyeye ait resmi plakalı kamyonetin içinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden temizlik işçisi Abdurrahman Algın cinayetinde "azmettirici" olarak aranan "Tüpçü Muro" lakaplı Murat K., İstanbul’da başkası adına düzenlenmiş ehliyet ile yakalandı. Yıllar önce Adana’da temizlik işçisi Algın, uyuşturucu kavgasının kurbanı olmuş, tetikçi H.K. azmettirici Murat K. tarafından yönlendirildiği tespit edilmişti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tüpçü Muro lakaplı cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı
Alanya’da motosiklet servisinde yangın: 10’dan fazla araç kül oldu
Alanya’da motosiklet servisinde yangın: 10’dan fazla araç kül oldu
Çakır’dan uyuşturucuya geçit yok!
Çakır'dan uyuşturucuya geçit yok!
Cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı
Cinayet zanlısı 10 yıl sonra İstanbul’da yakalandı
Altın kesesini kaldırımda unuttu!
Altın kesesini kaldırımda unuttu!
Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü
Osmaniye’de otomobil alev topuna döndü
Apartmanda korkutan yangın!
Apartmanda korkutan yangın!
Çocuklardan Gazze için resimli destek
Çocuklardan Gazze için resimli destek
Lazer sisteminde müjdeli haber!
Lazer sisteminde müjdeli haber!
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Zincirleme kazada acı haber!
Zincirleme kazada acı haber!
Kazada ölen öğretmene acı veda!
Kazada ölen öğretmene acı veda!
Tekirdağ’da çocuklardan Gazze için resimli destek
Tekirdağ’da çocuklardan Gazze için resimli destek
Daha Fazla Video Göster