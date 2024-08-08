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Tunceli'de vaşak görüntülendi

Tunceli'de vaşak görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 12:41
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde doğanın özel avcılarından olan ve nesli tükenme tehdidi altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.
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