Tunceli’de kopya operasyonu: İç çamaşırında telefon, kulakta mikro cihaz!

Tunceli’de akıllara durgunluk veren kopya düzeneği bu kadarı da pes dedirtti. İl Jandarma komutanlığı sınav yolsuzluğunu deşifre ederek MTSK E-Sınav/Sürücü Belgesi sınavında, elektronik kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışan bir şahıs kıskıvrak yakaladı. Olayda iki kişi gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.