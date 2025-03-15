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Tunceli’de kopya operasyonu: İç çamaşırında telefon, kulakta mikro cihaz!

Tunceli’de kopya operasyonu: İç çamaşırında telefon, kulakta mikro cihaz!

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Giriş: 15.03.2025 19:48
Tunceli’de akıllara durgunluk veren kopya düzeneği bu kadarı da pes dedirtti. İl Jandarma komutanlığı sınav yolsuzluğunu deşifre ederek MTSK E-Sınav/Sürücü Belgesi sınavında, elektronik kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışan bir şahıs kıskıvrak yakaladı. Olayda iki kişi gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Tunceli’de kopya operasyonu: İç çamaşırında telefon, kulakta mikro cihaz!
Tunceli’de kopya operasyonu!
Tunceli’de kopya operasyonu!
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