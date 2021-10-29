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Tunceli’de bir aracın çarpması sonucu yaralanan yavru ayıya jandarmadan şefkat eli

İHA
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Giriş: 29.10.2021 17:04
Tunceli’de bir aracın çarpması sonucu yaralandığı öğrenilen bir yavru ayı, jandarma ekipleri tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi. Olay, Tunceli-Pülümür karayolu üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerinde yaralı bir yavru ayı bulunduğu bilgisinin alınması üzerine olay yerine jandarma ekipleri intikal etti. Veteriner hekim tarafından ilk tedavisi olay yerinde yapılan yavru ayı daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine teslim edildi.
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Yaralı yavru ayıya jandarmadan şefkat eli
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