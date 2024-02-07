Tunceli Hozat'ta korkutan görüntü! Vatandaş tedirgin: Deprem mi olacak?

Tunceli’nin Hozat ilçesinde kış uykusunda olması gereken yılanlar karların üzerinde belirdi. Kış ayında ortaya çıkan yılanların depremin habercisi olduğunu düşünen vatandaşlar, tedirgin oldu.

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