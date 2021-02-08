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Tüm engellere karşı gelen bir sporcu: Umur

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Giriş: 08.02.2021 12:52
Güncelleme:08.02.2021 12:59
Umur azmetti, engelleri yenerek hayallerini gerçekleştirdi. Ağrılarının azalması için vücut geliştirmeye başladı, bir süre sonraspor yapmak tutku haline geldi. Bedensel engelli 34 yaşındaki Umur Özyeşil öyle başarılı oldu ki şimdi milli takım seçmelerine hazılanıyor.

Umur azmetti, engelleri yenerek hayallerini gerçekleştirdi. Ağrılarının azalması için vücut geliştirmeye başladı, bir süre sonraspor yapmak tutku haline geldi. Bedensel engelli 34 yaşındaki Umur Özyeşil öyle başarılı oldu ki şimdi milli takım seçmelerine hazılanıyor.

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