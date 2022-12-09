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Tren raylarında korku dolu anlar! Yüksek gerilim hattı üzerine geldi akıma kapıldı...

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Giriş: 09.12.2022 00:54
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentinde tren istasyonundaki görevlinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü. Elektrik akımına kapılan genç görevli bilincini kaybederek tren raylarına düştü. İşte korku dolu o anlar...
Tren raylarında korku dolu anlar
Tren raylarında korku dolu anlar
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