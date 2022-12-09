09 Aralık 2022, Cuma
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Tren raylarında korku dolu anlar! Yüksek gerilim hattı üzerine geldi akıma kapıldı...
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentinde tren istasyonundaki görevlinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü. Elektrik akımına kapılan genç görevli bilincini kaybederek tren raylarına düştü. İşte korku dolu o anlar...