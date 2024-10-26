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Trafik kazalarında 10 kişi yaşamını yitirdi

Trafik kazalarında 10 kişi yaşamını yitirdi

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 16:29
Yurdun birçok noktasında, çeşitli nedenlerle trafik kazaları meydana geldi. Erzincan, Bolu, Niğde ve  Kocaeli'de yaşanan kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi.
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