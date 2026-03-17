Düzce’nin zirvesi Kardüz’den muhteşem görüntüler

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan belediye hizmetlerini aktarırken diğer yandan da Düzce’nin turizm açısından önemli noktalarını tanıtıyor. Ekipler; yaklaşık bin 800 metre rakıma sahip yaylada kar kalınlığının artmasıyla ortaya çıkan beyaz örtüyü havadan ve yerden görüntüledi. Drone ile havadan yapılan çekimler, yaylanın geniş manzarasını ve karla kaplı ormanları gözler önüne serdi. Yerden yapılan çekimlerde ise karın dokusunu ve doğal detayları yakından gösterdi. Düzce Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.