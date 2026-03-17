İsrail’in kalbinde İran füzesi dehşeti: A Haber yıkımın merkezinde!

İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı füze saldırıları Tel Aviv ve çevresinde büyük bir yıkıma neden oldu. Havada imha edilen füzelerin parçaları kent merkezine düşerken, bölgede ağır hasar ve yangınlar meydana geldi. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, saldırıdan dakikalar sonra füzenin düştüğü sıcak bölgeye girerek tahribatın boyutlarını, ekiplerin hummalı çalışmasını ve bölgeyi bekleyen kimyasal zehirlenme tehlikesini anbean aktardı.