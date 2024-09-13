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Trafik ışıklarında kaza: Otomobil takla attı

Trafik ışıklarında kaza: Otomobil takla attı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.09.2024 10:32
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen araca arkadan çarptı. Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
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