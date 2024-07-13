Trabzon’un UNESCO mirası: Akçabat Horunu! Doğa ve müziğin harmanlandığı kültür

Karadeniz'in olmazsa olmazıdır horon. Yöreden yöreye, ilden ile değişir ritmi ve müziği. En özel örneklerinden biri de hiç şüphesiz Akçaabat Horonu'dur. Ekibimiz UNESCO Somut Olmayan Kültür Miras Kistesi'nde yer alan horon kültürünü sizler için araştırdı.

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