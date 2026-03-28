Aydın'da kadın baş gardiyan evinde ölü bulundu

Olay, Zafer Mahallesi 12/2 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın 3'ncü katında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli baş gardiyan Hayal Alkış evinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Alkış'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen olay yerine gelerek bilgi aldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Alkış'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Aydın Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.