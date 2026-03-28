Devlet Bahçeli: Rejim değişikliği olacaksa İsrail’den başlanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu açılış töreninde konuştu. ABD/İsrail ve İran savaşı ile ilgili, “Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye barış için önemli temaslarda bulunuyor. Temennimiz en yakın zamanda silahların susmasıdır. Rejim değişikliklerine heves edenler ülkelerin varlıklarına saygı duymaya davet ediyorum. Rejim değişikliği olacaksa İsrail’den başlanmalı. ABD’nin bugünkü yönetimi çok farklı şeyler söylüyor” dedi.

