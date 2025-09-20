Trabzon’da araç otobüs durağına böyle daldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde el frenini çekilmeyen araç yaklaşık 100 metre boyunca kontrolden çıkarak ilerleyerek otobüs durağına çarptı. Durağın boş olması ise olası bir faciayı önlerken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN