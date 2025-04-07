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Toros dağlarının gizli canlıları! Kayaların akrobatları: Yaban dağ keçileri

Toros dağlarının gizli canlıları! Kayaların akrobatları: Yaban dağ keçileri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.04.2025 16:16
Tarihi ve kültürel değerleriyle öne çıkan Mersin zengin yaban hayatıyla da dikkat çekiyor. Toros dağları eteklerinde sarp kayalıklarda özgürce dolaşan yaban dağ keçileri, doğanın en zarif ve etkileyici canlıları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda bölgede yapılan sayımlarda 7 bin üzerinde dağ keçisinin olduğu belirlendi.
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Toros dağlarının gizli canlıları! Kayaların akrobatları: Yaban dağ keçileri
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