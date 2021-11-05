Toplumun yüzde 4’ünde görülen hastalığın sebebi henüz bilinmiyor

UŞAK (İHA) - Toplumda yüzde 4’lük oranda görülen ve sonucunda cilt kanserine kadar yol açan Hidradenitis Süpürativa (HS) hastalığının henüz çıkış sebebi bilinmezken, hastalığın en büyük tetikleyici sebebinin sigara ve fazla kilo olduğu tespit edildi.

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Ülkemizde "Köpek memesi" olarak da bilinen, vücudumuzda koltuk altı, kasık, kalça ve genital bölgede meydana gelen Hidradenitis Süpürativa (HS) hastalığı, sivilce, çıban ve kıl dönmesi gibi hastalıklarla karıştırıldığı için ülkemizde tedavisinin 7 yıla kadar geç yapıldığı tespit edildi. Geç tanı nedeniyle hastanelerde de az görülen bu hastalık, dünya bazında bakıldığında kadınlarda daha çok görülse de yapılan araştırma çalışmalarında ülkemizde erkeklerde daha çok olduğu tespit edildi. Ayrıca, genellikle vatandaşlarda ergenlik dönemi sonrasında görülen bu hastalıkta, hastaların 3'de 1'inde de ailelerinden benzeri rahatsızlıklar olduğu tespit edildi.Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Cildiye Uzmanı Dr. Neslihan Demirel Öğüt, İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına verdiği röportajda, hem HS hastalığına dikkat çekerek vatandaşlara farkındalık oluştururken, hem de hastalık hakkında bilgiler verdi. Toplumda her yüz kişinin 4'ünde HS hastalığının görüldüğünü belirten ve ilerleyen evrelerde deri kanserine kadar sebep olduğunu ifade eden Dr. Neslihan Demirel Öğüt, "Bu hastalığın kesin sebebi tam olarak aydınlatılmış değil. Biraz önce söylediğim gibi genetik bir temeli, aileden gelen bir yatkınlık olabiliyor. Biz biliyoruz ki kıl köklerinde iltihaplanma söz konusu. Vücudumuzda bağışıklığımızın kafası karışarak kıl köklerinde bir iltihaba sebep olabiliyor, bu inflamasyonda sivilce benzeri lezyonlardan çıban benzeri ağrılı, şiş, akıntılı lezyonlarda şiddeti farklı boyutlarda seyredebilen hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Bu hastalığı tetikleyen ve şiddetini arttırdığını bildiğimiz bazı faktörler var. Mesela bunlardan en önemlisi sigara içmek. Hastalarımızın yüzde 70'inde sigara öyküsü alıyoruz ya da obezite hastalığı eşlik ediyor. Kilo, sigara ya da dar kıyafetler giyilmesi gibi faktörler hastalığı tetikliyor. Çıkış noktası bu mu henüz bilmiyoruz ama bunlar tetikleyen faktörler" dedi.