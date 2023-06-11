11 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Top tamircisi Hasan Usta’nın hikayesi! Patlayan topları yeni gibi yapıyor

Top tamircisi Hasan Usta’nın hikayesi! Patlayan topları yeni gibi yapıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2023 09:10
Spor müsabakalarının ve çocukların vazgeçilmezi olan toplar patladığı zaman artık çoğunlukla atılıyor. Türkiye'nin sayılı ustalarından Hasan Şahin hasar gören topları tamir ediyor. İşte o ustamızın hikayesi....
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Top tamircisi Hasan Usta’nın hikayesi! Patlayan topları yeni gibi yapıyor
Top tamircisi Hasan Usta’nın hikayesi! Patlayan topları yeni gibi yapıyor
Depremzede Çocuklar için Turkuvaz çadırı
Depremzede Çocuklar için Turkuvaz çadırı
Cengiz Aytmatov’un vefatının yıl dönümü
Cengiz Aytmatov'un vefatının yıl dönümü
Sağlıklı yaş alma merkezleri kurulacak!
Sağlıklı yaş alma merkezleri kurulacak!
Burdur’da can pazarı!
Burdur'da can pazarı!
“En başta deprem olduğunu sandık”
“En başta deprem olduğunu sandık”
Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu!
Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu!
Dayakçı öğretmenden şoke eden hamle
Dayakçı öğretmenden şoke eden hamle
Engellilere özel ’erişilebilir yaya butonları’
Engellilere özel 'erişilebilir yaya butonları'
Uyku apnesi olanlar dikkat! Ehliyet alacaklar...
Uyku apnesi olanlar dikkat! Ehliyet alacaklar...
Saman nezlesi belirtileri neler?
Saman nezlesi belirtileri neler?
A Haber spikeri Haktan Uysal’ın acı günü!
A Haber spikeri Haktan Uysal’ın acı günü!
Daha Fazla Video Göster