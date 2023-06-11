Top tamircisi Hasan Usta’nın hikayesi! Patlayan topları yeni gibi yapıyor

Spor müsabakalarının ve çocukların vazgeçilmezi olan toplar patladığı zaman artık çoğunlukla atılıyor. Türkiye'nin sayılı ustalarından Hasan Şahin hasar gören topları tamir ediyor. İşte o ustamızın hikayesi....

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