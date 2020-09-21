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Tonlarca araba hurdası sanat eserine dönüştü! A Haber o müzeyi görüntüledi

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Giriş: 21.09.2020 13:52
Güncelleme:21.09.2020 14:43
Rusya'nın başkenti Moskova'da sanatseverleri heyecanlandıran yeni bir müze açıldı. A Haber ekibi yoğun bir ilgiyle karşılaşan o müzeye gitti. Tonlarca araba hurdalarından yapılan sanat eserlerini görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da sanatseverleri heyecanlandıran yeni bir müze açıldı. A Haber ekibi yoğun bir ilgiyle karşılaşan o müzeye gitti. Tonlarca araba hurdalarından yapılan sanat eserlerini görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Tonlarca araba hurdası sanat eserine dönüştü! A Haber o müzeyi görüntüledi TONLARCA ARABA HURDASI SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜ! A HABER O MÜZEYİ GÖRÜNTÜLEDİ

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