Tonlarca araba hurdası sanat eserine dönüştü! A Haber o müzeyi görüntüledi

Rusya'nın başkenti Moskova'da sanatseverleri heyecanlandıran yeni bir müze açıldı. A Haber ekibi yoğun bir ilgiyle karşılaşan o müzeye gitti. Tonlarca araba hurdalarından yapılan sanat eserlerini görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da sanatseverleri heyecanlandıran yeni bir müze açıldı. A Haber ekibi yoğun bir ilgiyle karşılaşan o müzeye gitti. Tonlarca araba hurdalarından yapılan sanat eserlerini görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.