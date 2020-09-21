- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Tonlarca araba hurdası sanat eserine dönüştü! A Haber o müzeyi görüntüledi
Rusya'nın başkenti Moskova'da sanatseverleri heyecanlandıran yeni bir müze açıldı. A Haber ekibi yoğun bir ilgiyle karşılaşan o müzeye gitti. Tonlarca araba hurdalarından yapılan sanat eserlerini görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da sanatseverleri heyecanlandıran yeni bir müze açıldı. A Haber ekibi yoğun bir ilgiyle karşılaşan o müzeye gitti. Tonlarca araba hurdalarından yapılan sanat eserlerini görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.