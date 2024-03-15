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Tokat’ta 532 yıllık gelenek! Tarihi mekanda her gün 400 kişiye iftar veriliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.03.2024 18:58
Tokat'ta tarihi 532 yıl öncesine dayanan Gülbahar Hatun İmaretinde vatandaşlara iftar veriliyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğunu Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan anlattı. İşte detaylar…
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Tokat’ta 532 yıllık gelenek!
Tokat’ta 532 yıllık gelenek!
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