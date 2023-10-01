01 Ekim 2023, Pazar
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Tokat Reşadiye’de feci kaza! TIR’a çarpan otomobilde 3 ölü
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaza meydana geldi. Onay Turhan idaresindeki otomobil Darıdere mevkisinde, Bektaş Kılınç yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü ile yanındaki iki kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yol, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.