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Togg satın almak isteyenleri dolandırdılar

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Giriş: 07.04.2023 08:32
Dolandırıcıların yeni hedefinde yerli otomobil almak isteyen insanlar vardı. Mersin'de sahte internet sitesi kurarak yerli otomobil Togg almak isteyenleri dolandıran 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği bir operasyonla yakalandı.
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