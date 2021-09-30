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TIR otomobile çarptı! Feci kaza kamerada

DHA
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Giriş: 30.09.2021 14:53
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, TIR'ın otomobile ve refüje çarptığı kazada sürücüler Emre A. (31) ve Halil K. (24) yaralandı. Kaza nedeniyle Bursa- Balıkesir yolu, 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, sabah saatlerinde, Bursa- Balıkesir yolunda meydana geldi. Emre A. yönetimindeki TIR, tali yoldan kara yoluna hatalı çıkış yaptığı öne sürülen Halil K.'nin kullandığı otomobile çarptı. Refüje de çarpan TIR yan yatarken, otomobil ise hurdaya döndü. Kazada sürücüler Halil. K. ve Emre A., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Öte yandan Bursa- Balıkesir yolunun Balıkesir'e gidiş yönü, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.

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