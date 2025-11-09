09 Kasım 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları TIR kazasının ardından cam kırıkları yola savruldu! Polis memuru süpürge ile temizledi
TIR kazasının ardından cam kırıkları yola savruldu! Polis memuru süpürge ile temizledi

TIR kazasının ardından cam kırıkları yola savruldu! Polis memuru süpürge ile temizledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.11.2025 22:13
Amasya'da seyir halindeki bir TIR, yolun kenarına devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayın ardından kazada TIR'dan kırılan cam parçaları yola savruldu. Bölgeye gelen trafik polisi, kaza sonrası yola savrulan cam kırıklarını ve taşları eline aldığı fırça ile süpürerek temizledi.
TIR kazasının ardından cam kırıkları yola savruldu! Polis memuru süpürge ile temizledi
TIR kazasının ardından cam kırıkları yola savruldu!
TIR kazasının ardından cam kırıkları yola savruldu!
Kazaya yardıma gitti ekipmanları çalındı!
Kazaya yardıma gitti ekipmanları çalındı!
Kıskançlık krizine giren kadın genç kızı yaktı
Kıskançlık krizine giren kadın genç kızı yaktı
Bisikletini çalan çocuklara üzülen adam
Bisikletini çalan çocuklara üzülen adam
Tezgahlarda hangi balıklar var?
Tezgahlarda hangi balıklar var?
Şehre Yakın Gaziler Mahallesi’nde
Şehre Yakın Gaziler Mahallesi’nde
Öğrenciler soluğu hayvanat bahçesinde aldı
Öğrenciler soluğu hayvanat bahçesinde aldı
Araklı Limanı’nda hamsi yoğunluğu
Araklı Limanı'nda hamsi yoğunluğu
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Atatürk Evi ziyarete açıldı
Atatürk Evi ziyarete açıldı
Bahçe temizliği facia ile sonuçlandı
Bahçe temizliği facia ile sonuçlandı
Anadolu Diyarı Zile’de
Anadolu Diyarı Zile’de
Daha Fazla Video Göster