TIR kazasının ardından cam kırıkları yola savruldu! Polis memuru süpürge ile temizledi

Amasya'da seyir halindeki bir TIR, yolun kenarına devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayın ardından kazada TIR'dan kırılan cam parçaları yola savruldu. Bölgeye gelen trafik polisi, kaza sonrası yola savrulan cam kırıklarını ve taşları eline aldığı fırça ile süpürerek temizledi.