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Giriş Tarihi:
09 Haziran 2026 09:46
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tır dorsesinde 7 kaçak göçmen yakalandı
Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tır dorsesinde 7 göçmen yakalanırken, organizatör şahsa trafik kurallarını ihlalden 40 bin TL ceza uygulandı.
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