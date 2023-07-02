02 Temmuz 2023, Pazar
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Timsaha gelinlik giydirdi! Akılalmaz olay… Belediye Başkanı timsahla evlenip dans etti
Meksika'nın San Pedro Huamelula Belediye Başkanı Victor Hugo Sosa Garcia gelinlik giydirilen timsahla evlendi. Şehir sakinleriyle bol bol dans ettirilen timsah, son olarak nikah için belediye sarayına getirildi.