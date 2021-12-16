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Videolar Yaşam Videoları Timsah su aygırı kavgası! Doğada dev kapışma timsah su aygırına karşı! Timsah su aygırının yavrularına saldırdı böyle bir sonu kimse beklemiyordu!

Timsah su aygırı kavgası! Doğada dev kapışma timsah su aygırına karşı! Timsah su aygırının yavrularına saldırdı böyle bir sonu kimse beklemiyordu!

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Giriş: 16.12.2021 09:58
Vahşi doğanın korkunç yüzünü öne seren bir olay meydana geldi. Av için yola çıkan timsah bedelini canıyla ödedi. Su samuru yavrularını gözüne kestiren timsah bir grup tarafından saldırıya uğradı. Timsahı sıkıştıran su samurları dev canlıyı öldürdü.
Timsah su aygırı kavgası!
Timsah su aygırı kavgası!
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