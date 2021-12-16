16 Aralık 2021, Perşembe
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Timsah su aygırı kavgası! Doğada dev kapışma timsah su aygırına karşı! Timsah su aygırının yavrularına saldırdı böyle bir sonu kimse beklemiyordu!
Vahşi doğanın korkunç yüzünü öne seren bir olay meydana geldi. Av için yola çıkan timsah bedelini canıyla ödedi. Su samuru yavrularını gözüne kestiren timsah bir grup tarafından saldırıya uğradı. Timsahı sıkıştıran su samurları dev canlıyı öldürdü.