Karakeçili sucuğunun lezzet sırrı: Doğallık ve gelenek

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesiyle özdeşleşen ve damaklarda eşsiz bir tat bırakan Karakeçili sucuğu, nesillerdir aktarılan geleneksel yöntemlerle sofralara ulaşıyor. Bölgenin zengin bitki örtüsüyle beslenen hayvanlardan elde edilen etlerin, özel baharatlar ve taze sarımsakla harmanlanmasıyla hazırlanan bu eşsiz lezzet, sadece Türkiye’den değil, Avrupa’dan da büyük talep görüyor. A Haber muhabiri Yağmur Aksu, Karakeçili sucuğunun merak edilen yapım aşamalarını ve püf noktalarını yılların ustası Mustafa Doğan ile yerinde inceledi.