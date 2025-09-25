TikTok’ta bir skandal daha!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya çukuru TikTok’ta kızını dans ettirip para kazanmaya çalışan babanın ardından bir skandal da Ankara’da yaşandı. Ankara'da Mustafa Kemal Ş., bir yıl önce boşandığı E.Ç.'nin 6 yaşındaki oğluyla birlikte TikTok'ta dans ettiğini iddia ederek velayet davası açtı. Mustafa Kemal Ş., dava dosyasına oğlunun annesi ve anneannesiyle makyaj efektli dans ettiği video ve fotoğrafları delil olarak ekledi.