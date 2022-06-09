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TikTok "şarlatanı" Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatıldı! Anneliği ayaklar altına almaya çalıştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2022 09:38
LGBT akımının Türkiye'deki "azılı" temsilcisi TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'in skandalı bardağı taşıran son damla oldu. Popüler sosyal medya platformundaki videolarıyla ünlenen Mükremin Gezgin, "kutsal" sayılan annelik makamını ayaklar altına alırcasına kurguladığı senaryo ile saldırdı. Kendine hamile süsü vererek 9 ay boyunca "doğurdum, doğuruyorum" temalı videolar çeken Mükremin'e inanıp binlerce destek mesajı atan TikTok kullanıcılarının varlığı ise akıllara durgunluk verdi. Türkiye'deki her kesimi ayağa kaldıran asıl skandal ise Mükremin Gezgin'in kurguladığı hamilelik oyununa alet olan hastane. Hastanenin böylesi bir rezilliğe alet olması, toplumun sinir uçlarına dokundu. Mükremin'in videoda yeni doğurdum diye servis ettiği bebeğin ise kim tarafından hangi aileden alınarak böylesi rezilliğe alet edilmesi de yaşananların en acı veren kısmı oldu. Savcılık annelik müessesesini ayaklar altına alan Mükremin Gezgin hakkında soruşturma başlatırken, TikTok fenomenliği uğruna hangi hastanenin bu olaya karıştığı büyük merak konusu. Yeni doğduğu belli olan minik bebeğin ailesinin de kim olduğu araştırılıyor.
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