Ticaret Bakanlığı: Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevden alındı

Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre; muhafaza memuruna tokat atma görüntüleri ortaya çıkan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevden alındı.

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan'ın mükelleflerle yaptığı bir toplantıda muhafaza memuruna tokat attığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşmasıyla ortaya çıkan olay büyük infial yaratmıştı.

Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada Osman Erdoğan hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadelerine yer vermişti.

TİCARET BAKANLIĞI: OSMAN ERDOĞAN GÖREVDEN ALINDI

Ticaret Bakanlığı açıklamasına göre; muhafaza memuruna tokat atma görüntüleri ortaya çıkan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevden alındı.