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Ticaret Bakanı Bolat'ın acı günü! Baba Şevki Bolat toprağa verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 16:42
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Şevki Bolat, toprağa verildi.
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