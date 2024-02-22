Ticaret Bakanı Bolat'ın acı günü! Baba Şevki Bolat toprağa verildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'ın dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden babası Şevki Bolat, toprağa verildi.

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