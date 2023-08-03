Terörün beli kırıldı! MSB ve İçişleri Bakanlığından peş peşe açıklamalar

Kahraman Türk ordumuz ve güvenlik güçlerimizin terör ile mücadelesi tarihe altın harflerle geçti. Elde edilen başarıya dair 2 kritik bilgilendirme geldi. Sosyal medyadan açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Son 2 ayda toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi. Diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesi terör ile mücadele ve diğer faaliyetler kapsamında genel bir bilgilendirme geldi. Açıklamada "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 942'ye, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 285'e ulaşmıştır." ifadeleri yer aldı.