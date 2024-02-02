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Termometreler eksi 25'i gördü! Doğu Anadolu buz kesti | İşte Erzurum'da son durum

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 02.02.2024 08:28
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Termometreler eksi 25 dereceyi gördü.A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden son durumu aktardı.

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Termometreler eksi 25’i gördü! Buz kesti
Termometreler eksi 25'i gördü! Buz kesti
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