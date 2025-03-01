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Teravih namazı esnasında sobadan gaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Teravih namazı esnasında sobadan gaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.03.2025 01:07
Edinilen bilgiye göre olay ilçe merkezindeki Yeşilyazı Camisi'nde kılınan teravih namazından sonra yaşandı. Namazı kılıp evlerine gidenler birer birer birer rahatsızlanıp Akıncılar İlçe hastanesine başvurdu. Rahatsızlananların sayısı artınca birçok kişi ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi. Yaklaşık 48 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi. 18 kişi ise ambulanslarla Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Olaya teravih namazı sırasında camide kullanılan doğal gaz sobasından sızan gazın neden olduğu düşünülüyor. Hastanelere başvuran yaklaşık 48 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Teravih namazı esnasında sobadan gaz sızıntısı! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
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