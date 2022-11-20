20 Kasım 2022, Pazar
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Tentenin üzerinden önce araca sonra betona çakıldı
İzlemeye yüreklerin dayanmadı olay İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir otelde yaşandı. Genç bir kadın otelin üçüncü katındaki camdan tentenin üzerine çıktı. Vatandaşların tüm ikna çabalarına aldırış etmeden tenteden aşağıya sarkmaya başladı. Fakat bu esnada kopan tenteyle beraber yere çakıldı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.